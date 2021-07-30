Ожидаемый успех в Токио: как пандемия сыграла на руку российским спортсменам

Летние Олимпийские игры в Токио продолжают радовать успехами российской сборной — буквально с первого дня на наших спортсменов льется дождь из призовых медалей. Удастся ли им подняться выше четвертого места в неофициальном медальном зачете? И ждать ли новых громких побед в предстоящие дни соревнований? Свой прогноз относительно этого озвучила мастер спорта и бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе Екатерина Балданова, ставшая гостьей специального брифинга Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Яркий успех российской сборной не стал для нее неожиданностью, ведь, как известно, спортсмены, которые готовятся к олимпийским стартам всю жизнь, проходят через множество соревнований и приезжают на состязания в своей лучшей форме.

«Если брать мужскую сборную по вольной борьбе, то это одна из самых сильных команд в мире. И я очень надеюсь, что наши ребята будут в тройке. Конечно, мы рассчитываем на золотые медали, потому что у нас туда поехали все чемпионы мира. Поэтому очень большие надежды на них. В женской борьбе у нас тоже хорошая команда — все чемпионки Европы. Думаю, при жеребьевке девочки будут все в призах», — говорит мастер спорта.

Четвертое место в зачете не предел, и мы обязательно попадем в тройку, считает Балданова. Впереди выступления сильнейших художественных гимнасток, борцов и синхронных пловцов, а в этих видах спорта мы постоянно брали золотые медали. К тому же для многих ребят пандемия и локдаун пошли только в плюс.

«Кто-то мог к Олимпиаде не восстановиться, были какие-то травмы. А есть некоторые ребята, которые к 2020 году были не в такой форме, в которой они находятся сейчас. Плюс у нас территориально большая страна — есть много баз, где спортсмены могут закрыто тренироваться. В некоторых странах вообще люди не занимались, они сидели на карантине, а у нас спортсмены были на базах, тренировались, несмотря на карантин. Поэтому наши спортсмены хорошо подготовились», — делится Екатерина Балданова.

Российских спортсменов не первый год задирают по допинговой теме. Однако до Олимпиады, впрочем, как и других серьезных состязаний, допускают только чистых участников, способных справиться с физической и психологической нагрузкой без препаратов. При этом с каждым годом мы видим все новые рекорды и грани человеческих возможностей — и здесь достижения фармакологии играют далеко не последнюю роль.

«Конечно, с хорошей фармакологией можно добиться хороших результатов, это еще и хорошее восстановление. <…> Раньше такие условия, если взять 20–30 лет назад, мало у кого были. Хороший тренировочный план, образованные тренеры — это все дает прогресс. Если взять чисто фармакологию, которая помогает спортсменам, это будет уже не совсем чистый спорт. Но если мы рассуждаем о чистом спорте, то, конечно, какой-то предел есть у людей» — утверждает спортсменка.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Но одно дело препараты, когда другая возможная беда современного спорта — участие в нем трансгендеров. Таких, как новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, ставшая первым подобным участником в истории Олимпийских игр. Насколько вообще справедливо допускать таких спортсменов к общим состязаниям, и как именно определять их профессиональную категорию? Вопрос однозначно спорный, полагает гостья эфира.