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МИД России подтвердил готовность принять международных наблюдателей на выборах
Политика
МИД России подтвердил готовность принять международных наблюдателей на выборах
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 30 июля. Россия готова принять международных наблюдателей за осенними выборами в Госдуму. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Дипломат подтвердил готовность России принять международных наблюдателей и обеспечить им безопасное пребывание на выборах депутатов Госдумы. По его словам, страна может предоставить все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения задач.

«Нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения», — приводит МИД слова посла.

Москва рассчитывает принять иностранные делегации от Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных объединений.

Россия ранее направила в ОБСЕ приглашение для наблюдения за думскими выборами в сентябре. Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации Катя Андруш подтвердила получение сообщений.

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