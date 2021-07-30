МИД России подтвердил готовность принять международных наблюдателей на выборах

Москва, 30 июля. Россия готова принять международных наблюдателей за осенними выборами в Госдуму. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Дипломат подтвердил готовность России принять международных наблюдателей и обеспечить им безопасное пребывание на выборах депутатов Госдумы. По его словам, страна может предоставить все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения задач.

«Нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения», — приводит МИД слова посла.

Москва рассчитывает принять иностранные делегации от Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных объединений.

Россия ранее направила в ОБСЕ приглашение для наблюдения за думскими выборами в сентябре. Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации Катя Андруш подтвердила получение сообщений.