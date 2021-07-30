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В ЦИК рассказали о сборе подписей за партии на сайте «Госуслуги»
Политика
В ЦИК рассказали о сборе подписей за партии на сайте «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 30 июля. Около 30 тысяч россиян поставили подписи в поддержку партий и кандидатов на «Госуслугах», сообщил журналистам заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Сбор 30 тысяч подписей Булаев сравнил с 30 тысячами квартир, в которые сборщики не постучались и не пришли в условиях пандемии. Идея о сборе подписей на портале «Госуслуги» принадлежит Центризбиркому, и она была реализована на высшем техническом уровне.

«Система непростая, понятно, что бывают сюжеты, которые требуют доработки программы, технических решений. Система сбора подписей через портал «Госуслуги» в дальнейшем будет расширяться», — пояснил Булаев.

Вход в систему в будущем планируется упростить, чтобы пользователям было удобнее, заключил он.

ЦИК начал проверять партийные списки и регистрирует кандидатов. После всех проверок документов и сведений о доходах в итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы от «Родины» попали 280 членов партии.

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