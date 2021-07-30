Сотни пауков атакуют новые районы Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 30 июля. Накануне в городских социальных сетях ростовчане стали делиться удивительными фотографиями смертельно опасных пауков около своих многоэтажек.

Жители Левенцовки обнаружили во дворах множество паучьих гнезд, некоторые из них действительно из разряда черных вдов.

По словам жильцов дома №103 на улице Еременко, в прошлом году пауков было меньше, а в этом — просто нашествие. Жильцы отмечают, что пауки уже настолько адаптировались к городской жизни, что селятся возле подъездов и в домовых подсобных помещениях. Как им противостоять, они не знают.

Официального ответа от городской администрации пока не последовало, лишь некоторые земляки посоветовали жителям Левенцовки использовать дихлофос или вызвать МЧС, чтобы те предприняли хоть какие-то меры и обезопасили владельцев квартир в новом районе.

Ранее ФАН поднимал вопрос о большой популяции каракуртов на Дону. Во время беседы с доцентом кафедры зоологии ЮФУ, и. о. заведующего кафедрой, к. б. н. Алексеем Тихоновым удалось узнать, что в степях Ростовской области этот паук живет достаточно давно, а яд паука куда опаснее, чем яд степной гадюки.