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Оползень в Индии уничтожил часть национальной магистрали
Происшествия
Оползень в Индии уничтожил часть национальной магистрали
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Нью-Дели, 30 июля. Муссонные дожди вызвали сильный оползень. Он привел к обрушению куска горы, а вместе с ней и участка национальной магистрали в районе Сирмаур.

В центральном штате Махараштра жертвами оползней стали уже более 160 человек, эвакуированы более 250 тыс. жителей. Число жертв сезонных муссонных дождей растет с каждым днем, заявил министр по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштра Виджай Вадеттивар, сообщал ФАН.

Один прибрежный район полностью отрезан из-за обрушения мостов и вышек мобильной связи. Спасатели пытаются эвакуировать выживших. Синоптики прогнозируют еще несколько дней проливных дождей в центральной части Индии.

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индия оползень обрушение дороги
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