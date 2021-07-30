Прокуратура просит 21 год колонии для убийцы, обезглавившего 6-летнего ребенка

Энгельс, 30 июля. Прокуратура выразила поддержку государственному обвинению по делу в отношении 48-летнего местного жителя. Прокурор просит отправить подозреваемого в колонию строгого режима на 21 год и два месяца.



В ноябре 2020 года обвиняемый жестоко убил шестилетнего пасынка своего приятеля и ударил ножом по шее, чтобы отрубить голову. Мужчину полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном. Он находился под действием алкогольных и наркотических веществ.

«Тут даже нечего сказать. Надеюсь, что убийца получит максимально суровое наказание, потому что таких людей нельзя возвращать в общество. Думаю, даже чистосердечное раскаяние не поможет ему сократить срок», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

Ранее двое жителей Маркса украли человека и удерживали его в автомобиле. Преступники требовали от жертвы признаться в хищении их имущества.