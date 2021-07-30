Теннисисты Веснина и Карацев вышли в финал Олимпиады в миксте

Токио, 30 июля. Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал микста на ОИ в Токио, где сразятся за золото с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Россияне Веснина и Карацев в полуфинальном поединке победили сербских теннисистов Нину Стоянович и Новака Джоковича со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Ранее Павлюченкова и Рублев победили представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса. У российской сборной в этой дисциплине будут золотая и серебряная награды токийской Олимпиады. помимо этого, в финале мужского одиночного турнира сыграет Карен Хачанов. За золотую медаль россиянин поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Россия сохранила четвертую строчку в медальном зачете по итогам восьмого дня летней Олимпиады в Токио.