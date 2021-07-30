Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 16:55
16:50
Спорт
Хоркина раскритиковала «гавкающих из подворотни» американцев за нападки на Бацарашкину
16:47
Происшествия
Стендап-комик Мирзализаде стал фигурантом административного дела о разжигании вражды
16:43
Весь мир
Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
16:41
Спорт
Теннисисты Веснина и Карацев вышли в финал Олимпиады в миксте
16:39
Происшествия
Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК
16:39
Политика
В Челябинской области ожидают визита Путина
16:38
Экономика
Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вместе развивать водородную энергетику
16:37
Происшествия
Местный житель опроверг информацию о частых ЧП на химзаводе под Ростовом
16:36
Происшествия
Прокурор потребовал посадить блогера за пранк с COVID-19 в московском метро
16:33
Политика
Москалькова призвала киевские власти прекратить дискриминацию русских на Украине
Все новости

Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
Весь мир
Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Тель-Авив, 30 июля. Два человека погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана. Об этом, комментируя инцидент, заявила компания Zodiac Maritime, управляющая судном.

Согласно информации, опубликованной представителями фирмы, жертвами атаки стали гражданин Великобритании и уроженец Румынии.

Нападение на судно в Аравийском море произошло 29 июля. В компании причиной инцидента считают пиратство.

При этом Управление морских торговых операций Соединенного Королевства, которое утром в пятницу первым сообщило о происшествии, считает, что пираты к нему не причастны. Министерство обороны Великобритании начало собственное расследование случившегося.

Согласно данным ведомства, судно находилось в 152 морских милях (280 километров) к северо-востоку от оманского порта Дукм, когда произошло нападение. Известно, что Zodiac — израильская компания, офис которой базируется в Лондоне. Танкер, подвергшийся атаке, принадлежит Японии.

Как следует из информации, опубликованной сервисом отслеживания перемещений судов Refinitiv Eikon, судно следовало из Дар эс-Салама в Танзании в Фуджейру — порт и нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах.

Данный инцидент — последний в серии нападений на грузовые суда, принадлежащие или управляемые Израилем или Ираном, в Оманском заливе. Традиционно стороны обвиняют в подобных атаках друг друга, хотя конкретных доказательств их причастности практически никогда не бывает.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
израиль танкер оман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru