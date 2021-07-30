Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана

Тель-Авив, 30 июля. Два человека погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана. Об этом, комментируя инцидент, заявила компания Zodiac Maritime, управляющая судном.

Our statement on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/V7L4fBmnEQ — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

Согласно информации, опубликованной представителями фирмы, жертвами атаки стали гражданин Великобритании и уроженец Румынии.

Нападение на судно в Аравийском море произошло 29 июля. В компании причиной инцидента считают пиратство.

При этом Управление морских торговых операций Соединенного Королевства, которое утром в пятницу первым сообщило о происшествии, считает, что пираты к нему не причастны. Министерство обороны Великобритании начало собственное расследование случившегося.

Israelian tanker attacked in Oman Gulf

UKMTO has received reports of a vessel being attacked in position 211612N 0594542E at approximately 2340UTC ON 29 Jul 2021. Investigations are ongoing4.Position: 211612N 0594542E (approximately 152NM NE DUQM, Oman) https://t.co/STGqHYPefP — MariTimesCrimes (@MTC_blog) July 30, 2021

Согласно данным ведомства, судно находилось в 152 морских милях (280 километров) к северо-востоку от оманского порта Дукм, когда произошло нападение. Известно, что Zodiac — израильская компания, офис которой базируется в Лондоне. Танкер, подвергшийся атаке, принадлежит Японии.

Как следует из информации, опубликованной сервисом отслеживания перемещений судов Refinitiv Eikon, судно следовало из Дар эс-Салама в Танзании в Фуджейру — порт и нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах.

Данный инцидент — последний в серии нападений на грузовые суда, принадлежащие или управляемые Израилем или Ираном, в Оманском заливе. Традиционно стороны обвиняют в подобных атаках друг друга, хотя конкретных доказательств их причастности практически никогда не бывает.