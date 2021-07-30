Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вместе развивать водородную энергетику

Москва, 30 июля. Москва и Абу-Даби создадут совместную рабочую группу по вопросам водородной энергетики.

Министерство энергетики Российской Федерации сообщило о формировании рабочей группы, нацеленной на совместное развитие водородной энергетики усилиями России и ОАЭ. Об этом пишет ТАСС.

Договоренности между странами предполагают, что государства будут сотрудничать в области изучения водорода и налаживать партнерство в двустороннем формате.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама провели первые консультации по данному вопросу. Помимо них, в дискуссии участвовали замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов и бизнес-представители ОАЭ и РФ.

Международное агентство по возобновляемой энергии считает, что популяризация экологичной энергетики на Ближнем Востоке приведет к уменьшению затрат на производство водорода.