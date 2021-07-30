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Прокурор потребовал посадить блогера за пранк с COVID-19 в московском метро

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:54
Происшествия
Прокурор потребовал посадить блогера за пранк с COVID-19 в московском метро
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Москва, 30 июля. Гособвинитель потребовал дать блогеру из Таджикистана реальный срок за неуместный розыгрыш в столичном метрополитене. Юноша сымитировал приступ COVID-19, за что может поплатиться.

Сторона обвинения запросила четыре года колонии общего режима за «невинный» пранк таджикского блогера Кароматулло Джаборова. Прокурор потребовал признать молодого человека виновным и назначить ему наказание в рамках части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Вместе с юношей в московском метрополитене шутили два его приятеля. В отношении них государственный обвинитель просит назначить наказание в виде трех лет лишения свободы для каждого.

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