Москалькова призвала киевские власти прекратить дискриминацию русских на Украине

Москва, 30 июля. Власти Украины должны прекратить ущемлять свободу русскоязычных граждан, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, около половины всех жителей Украины находятся в дискриминационном положении. Эта ситуация имеет тенденцию к ежегодному ухудшению.

«За последние несколько лет мы стали свидетелями непрекращающихся нарушений прав русскоязычного населения на территории современной Украины», — сказала она.

Ранее стало известно, что украинский парламент по инициативе президента страны Владимира Зеленского принял закон о коренных народах. Соответствующий статус, согласно тексту документа, отныне присвоен крымским татарам, крымчакам и караимам. Русских в этом списке нет.