В Сети появилось аудиосообщение Бритни Спирс, где она просит о помощи

Москва, 30 июля. Появились шокирующие подробности по делу об опекунстве Джеймса Спирса над его дочерью — популярной певицей Бритни Спирс, пишет Ok Magazine.

Накануне бывший менеджер поп-дивы Сэм Лютфи разместил голосовые сообщения певицы, где она просит о помощи. В них Бритни умоляет спасти ее и подчеркивает, что отец шантажирует ее и угрожает забрать ее детей.

При этом экс-менеджера родители Спирс обвиняли в том, что он эксплуатировал их дочь, когда у нее случился психический срыв. Кто знает, может быть, по этой причине Лютфи и опубликовал данные записи. Точной даты, когда они были сделаны, он не сообщил. Известно лишь, что они были сделаны в 2009 году и принадлежат певице.

«Сегодня воскресенье, 18-е. Я хочу, чтобы ты знал, я хочу освободиться от этого опекунства. Опекун меня шантажирует моими же детьми. Я чувствую себя заключенной в тюрьму, закованной в кандалы, лишенной своих гражданских прав. И я требую, чтобы штат Калифорния пересмотрел это дело, потому что считаю его незаконным», — говорит голос Бритни Спирс.

На следующей записи секс-символ нулевых предупреждает о том, если ее отец лишится опекунства, то заберет ее детей.

«Я просто хочу, чтобы мне гарантировали, что с процессом все будет в порядке и что вы, ребята, обо всем позаботитесь, что все останется по-прежнему, пока я буду находиться под стражей. Все, пока», — сказала она.

На третьем аудио сообщении, предоставленном менеджером, Бритни просит, чтобы ее интересы в суде представляли Джон Эрдли и Джон Паттерсон.

«Я в здравом уме, но чувствую, что меня держат здесь против моей воли. Мои гражданские права нарушены. Я хочу воспользоваться своими конституционными правами», — заявила Бритни Спирс уже в четвертом файле.

Лютфи и ранее выкладывал эти записи, но выложил их снова по причине снова возросшего интереса к данному делу.

Он отметил, что ранее эти материалы были проигнорированы судьями по делу певицы, а ее семья назвала их «ненастоящими».

«Я подвел ее. Я должен был защитить ее от всего этого, я подвел ее, и мы оба дорого заплатили за это», — признается Сэм.

Сэм Лютфи являлся менеджером певицы с 2007 по 2008 годы. Тогда Бритни как раз боролась за опеку над детьми с Кевином Федерлайном. В связи с этим ее психологическое состояние было не самым лучшим.

По словам матери Бритни, именно Лютфи является одной из причин назначения опекунства. Она назвала его эксплуатировавшей дочь «пираньей».

Ранее Бритни Спирс заявила о приостановке выступлений из-за опеки отца.