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Канадские разработчики создали приложение для определения эмоций кошек
Наука
Канадские разработчики создали приложение для определения эмоций кошек
pixabay.com  /  PD

Монреаль, 30 июля. Новое приложение позволяет определять настроение питомцев по фотографии. Его работа основана на технологиях искусственного интеллекта.

Специалисты канадской компании Sylvester.AI разработали приложение, позволяющее владельцам кошек определять их настроение по фотографии. Оно получило название Tably, сообщает издание Wired.

Для того чтобы воспользоваться приложением, необходимо навести камеру на кошку и сделать снимок. Искусственный интеллект проанализирует фотографию и сравнит эмоции кошки со шкалой гримас, созданной в Монреальском университете в 2019 году. После завершения анализа, пользователю покажут расшифровку эмоции с указанием точности в процентах.

Как сообщалось ранее, кошки могут стать модельным организмом для изучения человеческого генома. Считается, что это поспособствует развитию точной медицины и поиску лекарств для определенных генетических заболеваний.

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