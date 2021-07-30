Мария Михалкова-Кончаловская сообщила, что ей нужно для рождения ребенка

Москва, 30 июля. Начинающая модель Мария Михалкова-Кончаловская назвала десять пунктов, которые считает необходимыми для рождения ребенка. Звезда подчеркнула, что пока не готова стать мамой.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной вместе с мужем составила список вещей, которые необходимо учитывать, прежде чем в их семье появится первенец. Несмотря на юный возраст, модель довольно ответственно подошла к вопросу, считая пополнение в семье серьезным проектом, к которому необходимо тщательно готовиться.

«Ты берешь на себя ответственность произвести на свет другого человека. Ты больше не будешь принадлежать себе. Нужно быть готовым и морально, и физически, и финансово», — отметила модель.

В связи с этим Мария Михалкова-Кончаловская и ее супруг составили список, состоящий из десяти пунктов. Они считают, что перед рождением ребенка необходимо как минимум год посвятить психотерапии, проработать все травмы и проблемы. Кроме того, к родам мама должна подойти ответственно — за полгода до беременности заняться спортом, чтобы поддерживать тело в тонусе. Также модель отметила, что семья должна быть финансово готова к решению всех вопросов, связанных с появлением нового члена семьи.

Дочь режиссера Егора Кончаловского уверена, что оптимальный возраст для родительства — это 30–35 лет. Поэтому в свои 20 она пока лишь начинает задумываться над всеми предстоящими сложностями.

Пока дочь Толкалиной составляет списки требований, известная певица Ирина Ортман уже готова стать матерью. Экс-солистка группы «Тутси» в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, как много лет пытается завести ребенка от своего мужа.