В Европе занялись подготовкой к масштабным природным катаклизмам

Брюссель, 30 июля. Евросоюз считает, что инфраструктуру объединения необходимо подготовить к крупным природным изменениям.
Компаниям, работающим на территории ЕС, предложили заняться проверкой дорог и энергетических объектов на соответствие новым критериям безопасности. Таким образом в Европе хотят подготовиться к глобальному изменению климата, пишет агентство Reuters.
Если инфраструктурные объекты будут отвечать требованиям безопасности, то они смогут получить бонусные финансовые вливания от руководства Евросоюза.
Обновленный регламент предполагает повышенные требования к надежности конструкций автомобильных и железных дорог и электростанций в случае наводнений и засух.
Невиданная жара может дойти до российского Севера, прогнозирует директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.