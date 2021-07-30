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В Европе занялись подготовкой к масштабным природным катаклизмам
Экономика
В Европе занялись подготовкой к масштабным природным катаклизмам
pixabay.com  /  Medi2Go

Брюссель, 30 июля. Евросоюз считает, что инфраструктуру объединения необходимо подготовить к крупным природным изменениям.

Компаниям, работающим на территории ЕС, предложили заняться проверкой дорог и энергетических объектов на соответствие новым критериям безопасности. Таким образом в Европе хотят подготовиться к глобальному изменению климата, пишет агентство Reuters.

Если инфраструктурные объекты будут отвечать требованиям безопасности, то они смогут получить бонусные финансовые вливания от руководства Евросоюза.

Обновленный регламент предполагает повышенные требования к надежности конструкций автомобильных и железных дорог и электростанций в случае наводнений и засух.

Невиданная жара может дойти до российского Севера, прогнозирует директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

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евросоюз дороги глобальное потепление климат
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