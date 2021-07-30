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Лукашенко назвал рост числа НКО в Белоруссии маркером подготовки цветных революций
Политика
Лукашенко назвал рост числа НКО в Белоруссии маркером подготовки цветных революций
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 30 июля. Рост числа НКО в Белоруссии является маркером подготовки цветных революций, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. По словам лидера, в стране под видом проектов отрабатывались чужие политические заказы.

«Выявлена четкая закономерность: рост количества НКО — это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал о предполагаемых сроках проведения референдума по поправкам к Конституции. По его словам, процедура состоится не позднее февраля 2022 года.

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белоруссия лукашенко нко
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