Травмированная Таймазова примет участие в командных соревнованиях на Олимпиаде

Токио, 30 июля. Завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио дзюдоистка Мадина Таймазова сообщила, что примет участие в смешанных командных соревнованиях, невзирая на травму глаза.

Бронзовый призер токийских Игр Мадина Таймазова в субботу примет участие в командных соревнованиях. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

«Мадина — очень волевая девочка, она забудет обо всем, кроме желания победить», — передает «Р-Спорт» слова Хабирова.

Он также добавил, что гематома, скорее всего, беспокоит спортсменку, но завтра это будет второстепенным.

Напомним, 28 июля дзюдоистка Таймазова завоевала бронзовую награду на летней Олимпиаду. Россиянка победила представительницу Хорватии Барбару Матич. На поединок за бронзу россиянка выходила с огромной гематомой.