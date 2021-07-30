Таллин, 30 июля. Прибалтика могла заработать благодаря российскому газопроводу «Северный поток — 2», но предпочла борьбу. Об этом рассказал медиамагнат из Эстонии Ханс Луйк.

Специалист рассказал о разочарованиях Прибалтики в связи с упущенными возможностями. Речь идет о проекте российского газопровода «СП-2». Страны могли заработать на нем, но предпочли бороться со строительством. Луйк признал, что прибалтийские государства выступали против «Северного потока — 2». Эстония не пожелала получить «ни гроша», пожаловался медиамагнат.

«Мы сражались против Nord Stream самоотверженно», — написал эстонец в Facebook.

Эстонская академия наук раскритиковала проект еще в 2007 году, добавил Луйк. Ученые опасались глобального взрыва, к которому якобы может привести «СП-2». Позиция Евросоюза в отношении газопровода не имеет никакого значения, поскольку США и Германия уже заключили сделку о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2».

Латвийские компании также разочаровались в связи с потерей прибыли от сопротивления проекту. Ряд корпораций потребовали от властей компенсации.

В США ранее обеспокоились действиями России перед запуском «Северного потока — 2». Журналисты решили, что Москва начала «играть мускулами» на фоне сокращения поставок газа.