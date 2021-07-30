Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 16:54
16:50
Спорт
Хоркина раскритиковала «гавкающих из подворотни» американцев за нападки на Бацарашкину
16:47
Происшествия
Стендап-комик Мирзализаде стал фигурантом административного дела о разжигании вражды
16:43
Весь мир
Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
16:41
Спорт
Теннисисты Веснина и Карацев вышли в финал Олимпиады в миксте
16:39
Происшествия
Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК
16:39
Политика
В Челябинской области ожидают визита Путина
16:38
Экономика
Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вместе развивать водородную энергетику
16:37
Происшествия
Местный житель опроверг информацию о частых ЧП на химзаводе под Ростовом
16:36
Происшествия
Прокурор потребовал посадить блогера за пранк с COVID-19 в московском метро
16:33
Политика
Москалькова призвала киевские власти прекратить дискриминацию русских на Украине
Все новости

Черчесов отказался от работы в Ираке
Спорт
Черчесов отказался от работы в Ираке
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 30 июля. Российский специалист Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака по футболу.

Иракская федерация футбола планировала пригласить российского тренера Станислава Черчесова после его ухода из сборной России. В случае согласия перед специалистом стояла бы задача вывести команду на катарский чемпионат мира 2022 года, сообщает «Чемпионат».

Согласно данным издания, 57-летний Черчесов ответил отказом. Другие подробности пока не уточняются.

Российский футбольный союз (РФС) в начале июля расторг контракт с Черчесовым и его тренерским штабом после неудачного выступления на Евро-2020. Сборная России на континентальном первенстве заняла последнее место в группе, набрав всего три очка, и покинула турнир. Сам Черчесов отмечал, что выполнил все поставленные руководством РФС задачи.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Черчесов отказался от работы в Ираке
футбол черчесов сборная ирака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru