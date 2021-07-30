Черчесов отказался от работы в Ираке

Москва, 30 июля. Российский специалист Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака по футболу.

Иракская федерация футбола планировала пригласить российского тренера Станислава Черчесова после его ухода из сборной России. В случае согласия перед специалистом стояла бы задача вывести команду на катарский чемпионат мира 2022 года, сообщает «Чемпионат».

Согласно данным издания, 57-летний Черчесов ответил отказом. Другие подробности пока не уточняются.

Российский футбольный союз (РФС) в начале июля расторг контракт с Черчесовым и его тренерским штабом после неудачного выступления на Евро-2020. Сборная России на континентальном первенстве заняла последнее место в группе, набрав всего три очка, и покинула турнир. Сам Черчесов отмечал, что выполнил все поставленные руководством РФС задачи.