Наука на будущее без космических ЧП. Колонка Сергея Малинковича

В космосе опять чудеса. Накануне все государственные СМИ бодро отрапортовали, что впервые за 11 лет у российского сегмента многострадальной МКС появился новый модуль «Наука».

20-тонная конструкция, управляемая с Земли, летела целых восемь дней на свое новое место жительства. И вот вроде стыковка прошла успешно. И Роскосмос реабилитировался в наших глазах после многих неудач. Как вдруг с информационных лент падает скупая мужская слеза и сообщается, что Международная космическая станция стала менять свою ориентацию из-за самопроизвольного срабатывания двигателей многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Для противодействия этому безобразию были включены двигатели модуля «Звезда», а потом российского корабля «Прогресс». Двигатели многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) уже выключились, ориентации станции восстановлены. Причина произошедшего, признают в корпорации Роскосмос, пока неясна…

Похоже, что и сообщать общественности о внезапной внештатной ситуации в Роскосмосе не очень-то хотели. Об этом стало известно из переговоров экипажа МКС и наземного центра управления полетом. В дальнейшем произошедшее на борту станции было со злорадством подтверждено в NASA.

И это понятно. Любой наш промах, любая недоработка или просто творческая неудача в освоении космоса будет немедленно использована американскими партнерами-соперниками. Ведь в США до сих пор не могут простить, что первым в космос прорвался Советский Союз и потому навсегда остался в памяти человечества пионером освоения Вселенной. Более того — американцам до сих пор приходится доказывать, что они действительно были на Луне. Поэтому Штаты не скрывают своей радости, если у России с космосом что-то не выходит.

«Международная космическая станция после включения двигателей МЛМ «Наука» могла развернуться больше, чем на 45 градусов», — важно сообщил руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилл.

Но американец признал, что двигатели «Науки» на место поставили двигатели российского корабля «Прогресс». Сами сломали — сами починили. И все же в США объявили, что в качестве меры предосторожности после инцидента с модулем «Наука» NASA перенесло тестовый запуск к МКС корабля Starliner.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин парировал:

«На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Согласиться с Дмитрием Олеговичем в данном случае трудно. Внештатная ситуация есть внештатная ситуация. И при возникновении любой такой ситуации мы переживаем за наших космонавтов, за престиж нашей страны. Да и за иностранных космонавтов так же, ведь мы живем на одной планете. Но очевидно, что ничего серьезного и ничего постыдного на МКС не произошло. Разворот МКС на 45 градусов не представлял опасности для экипажа, да и вообще — в космосе всякое бывает, как и в балете на льду.

Однако публичные реакции Роскосмоса, своевременность и адекватность комментариев с нашей стороны очень важны. Любое запаздывание позволяет нашим конкурентам манипулировать.

Так, немедленно после инцидента руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано заявил, что Россия займется расследованием обстоятельств включения двигателей «Науки» на Станции, инженеры США также примут участие. Затем Роскосмос опроверг это заявление — никакого расследования не будет, ничего не случилось.

Сказано поздно и неубедительно — инициатива опять была отдана американской стороне, которая зачастую руководствуется не интересами науки и международного сотрудничества, а конъюнктурой взаимоотношений между странами. Роскосмос должен был отменно подготовиться к провокациям Запада в случае малейших неполадок с МЛМ. Но не подготовился, а пошел спать, как, собственно, и написал Рогозин.

А ведь намерение западных медиа дискредитировать запуск «Науки» — это действительно важное событие — было очевидным еще накануне старта конструкции с Земли. Европейские СМИ ухватились за тезис об устаревании проекта. Германское издание Die Welt акцентировало, что разработка модуля «Наука» началась в России еще в прошлом тысячелетии. «Науку» начали строить в 1995 году. Зачем, мол, отправлять такое старое изделие в космос?

Щелкоперы западного мира умалчивают о размерах модуля — 13 метров — по масштабам комплекса это целые хоромы. Внутри модуля расположено 20 рабочих мест, специально оборудованных для проведения научных работ. Основные направления исследований — квантовая физика, материаловедение, биоинженерия, космология и другие отрасли знания, в том числе сельское хозяйство. Это то самое, о чем так долго говорили большевики — что науку пора вперед двигать, причем свою.

На внешней стороне модуля — еще 13 рабочих мест. Просторный жилой отсек позволит увеличить российский экипаж МКС до трех человек. Размещены на борту нового модуля и солнечные батареи, а ведь раньше собственных источников энергии у нас на МКС почти не было — электричество брали взаймы у американцев. Есть на МЛМ и система регенерации кислорода на шестерых человек, космическая мастерская и дополнительный, четвертый по счету, туалет.

roscosmos.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Что «Наука» долго собиралась — верно. Пауза в развитии космической науки, возникшая в лихие 90-е, — это трагедия нашей страны. Причем полностью последствия этой паузы до сих пор не преодолены.

Запад, один из сознательных организаторов наших бед периода 90-х, никогда не признается в своей вине. Но будет безжалостно ерничать по каждому подходящему поводу.

Да, запоздали, но с чего-то надо рестартовать. Лучше было выводить на орбиту «Науку», чем не делать вообще ничего. Российский сегмент МКС насчитывает пять модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука». В американском сегменте модулей 10, из которых два («Леонардо» и «Коламбус») принадлежат Европейскому космическому агентству и еще один («Кибо») — Японскому агентству аэрокосмических исследований. Как видим, в этом непростом соревновании мы конкурируем с объединенной мощью западных космических программ, с которыми, безусловно, надо и вести интенсивный обмен и вообще — жить дружно, но не забывать о собственных интересах.

Как бы то ни было, «Наука» добралась до МКС, и теперь важно скорее не только запустить научные программы на МЛМ, но и максимально широко поведать об этом предназначении беспокойного модуля и россиянам и всему миру. Граждане России должны понимать, на что тратятся деньги и почему, несмотря на досадные сбои, так важно наращивать российское присутствие в космосе. Дело, товарищи, идет к тому, что, возможно, нашим потомкам придется покинуть Землю. Или хотя бы часть землян должна будет полететь на новое место жительства, поскольку на нашей заслуженной планете-ветеранке всем уже не останется места.

Федеральное агентство новостей /

Большая часть научных экспериментов, проводимых сейчас в космосе специалистами разных стран, посвящена именно тому, как сделать комфортным и безопасным для людей длительные космические полеты с прицелом на амбициозные проекты колонизации близких и далеких планет. Оборудование, установленное на «Науке», позволит раскрыть неизвестные доселе детали того, как в условиях космического полета ведут себя живые клетки, как пойдет обмен веществ, как усваиваются лекарства, что происходит с жидкостями. Нелюбимые западными СМИ российские космонавты упорно изучали ДНК плодовых мушек-дрозофил в попытке понять, какие гены позволяют лучше переносить длительное нахождение на борту космического корабля. Полученные данные генетического анализа пригодятся для лучшего отбора членов экипажа для космолета будущего.

Эксперимент «Мутация» займется изучением того, как изменяется под воздействием космической радиации геном микробов. Способы защититься от жесткой космической радиации будут искать на «Науке» в ходе эксперимента «БТН-Нейтрон-2». Будут пытаться обитатели МЛМ «Наука» увеличить и урожай выращенных в космосе овощей, а также вырастить в условиях микрогравитации птенцов японского перепела, чтобы в будущем легче адаптировать живые организмы к невесомости.

Две программы с громкими названиями «Вампир» и «Мираж» нацелены на выработку технологий получения в космосе полупроводников. Специально для этого на «Науке» установлена мощная электровакуумная печь. В условиях невесомости выращенные кристаллы должны получаться значительно более чистыми, чем можно получить дома. Так что, как видите, мы не зря утихомирили капризную «Науку» при стыковке — на модуль возлагается немало надежд.

Человечество загодя готовится к неприятной перспективе покинуть Землю — эпизоды фантастических романов из детства все больше и больше входят в нашу жизнь. Что ж, если опасения окажутся напрасными, плоды научных изысканий не пройдут даром, все равно они послужат людям.

Злые языки говорят, что российское космическое агентство с трудом отправило на орбиту технику возрастом в четверть века, а китайцы, мол, втихую осваивают Марс и обратную сторону Луны. Ну что ж, если есть чему поучится у Китая — давайте поучимся…

Впрочем, когда начиналась космическая гонка, мы неожиданно догнали и перегнали США, едва выйдя из войны. А вот за Луну с американцами и китайцами побороться действительно стоит! Штаты планируют высадить астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида».

Успех американских космических программ заключается в налаживании партнерства государства и крупного бизнеса, чего у нас не наблюдается. Роскосмос же весьма неопределенно говорит о лунной экспедиции в 2030-м году.

roscosmos.ru / Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

А что, если объединить вокруг российского лунного проекта всю страну? Собирать деньги всем миром, сконцентрировать научные силы, развернуть медиакампанию, вдохновить этим проектом молодежь. И сделать эмблемой проекта наш скромный и трудолюбивый советский луноход, который 302 дня ездил по спутнику Земли?

Ведь получилось же у наших ученых-атомщиков в кратчайший срок создать оружие, обеспечившее безопасность СССР. Получилось же у Королева с Гагариным. И у нас, уверен, получится! Нужны только настоящие идеи и настоящие люди, для которых наука не только название модуля, а призвание на всю жизнь.