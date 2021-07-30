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Подведены экономические итоги недели для регионов России
Экономика
Подведены экономические итоги недели для регионов России
pixabay.com  /  un-perfekt

Москва, 30 июля. Названы главные достижения российских регионов за прошедшую неделю.

Рейтинг ключевых успехов отечественных субъектов составили сотрудники издания «Капитал страны». Журналисты опубликовали топ-10 главных достижений регионов за неделю.

Отмечается, что предприятия Краснодарского края рекордно нарастили производство сельскохозяйственной продукции. Новые заводы по переработке, упаковке и перевозке продукции агропромышленного комплекса открыли в Челябинской области, Татарстане и Подмосковье, а также на Кубани.

Помимо этого, дополнительные мощности появились и в нефтехимическом секторе с автомобильной промышленностью. Омская область отличилась подвижками в создании инновационного оборудования для теплоэнергетики. Технику для солнечной энергетики стали делать в Калининградской области.

Одним из важнейших событий недели стал запуск движения по Байкальскому тоннелю в рамках БАМ, что значительно повышает перспективы развития Восточной Сибири.

Экономист Алена Балабанова недавно оценила динамику развития Саратовской области. Она считает, что регион впервые за долгие годы начал активно совершенствоваться.

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