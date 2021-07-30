Подведены экономические итоги недели для регионов России

Москва, 30 июля. Названы главные достижения российских регионов за прошедшую неделю.

Рейтинг ключевых успехов отечественных субъектов составили сотрудники издания «Капитал страны». Журналисты опубликовали топ-10 главных достижений регионов за неделю.

Отмечается, что предприятия Краснодарского края рекордно нарастили производство сельскохозяйственной продукции. Новые заводы по переработке, упаковке и перевозке продукции агропромышленного комплекса открыли в Челябинской области, Татарстане и Подмосковье, а также на Кубани.

Помимо этого, дополнительные мощности появились и в нефтехимическом секторе с автомобильной промышленностью. Омская область отличилась подвижками в создании инновационного оборудования для теплоэнергетики. Технику для солнечной энергетики стали делать в Калининградской области.

Одним из важнейших событий недели стал запуск движения по Байкальскому тоннелю в рамках БАМ, что значительно повышает перспективы развития Восточной Сибири.

Экономист Алена Балабанова недавно оценила динамику развития Саратовской области. Она считает, что регион впервые за долгие годы начал активно совершенствоваться.