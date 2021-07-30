Солонников убежден, что Беглов достроит 6 станций петербургского метро к 2024 году

Внезапно нагрянувшая пандемия коронавируса помешала губернатору Петербурга Александру Беглову в полной мере реализовать свой потенциал на поприще развития города — однако теперь, с отступлением COVID-19, настало время преобразований. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Губернаторский период Александра Дмитриевича Беглова пришелся на период, когда о созидании было говорить тяжело, — заметил политолог.— Мы избрали его в сентябре 2019 года, а уже с весны 2020-го начался коронавирус. У него было лишь полгода на нормальную работу. А дальше встал вопрос о том, как сделать так, чтобы экономика и социальная жизнь города не рухнули окончательно, а незащищенные слои населения не оказались на пороге нищеты».

В первые полгода, по словам эксперта, градоначальник вынес ряд важных решений для Петербурга, в частности «навел порядок» в «Водоканале», разобравшись с тарифами на воду.

«Его задачей в то время было решить базовые задачи, чтобы затем позитивно и активно развивать город, в том числе с привлечением федерального финансирования, о чем в 2019 году Александр Дмитриевич договорился, — сказал собеседник ФАН. — Но потом случился коронавирус, и власти оказались вынуждены заморозить все инвестиционные проекты, находящиеся на нулевой стадии. Поэтому так и не началось ни строительство парка на месте завода «Гипрохим», ни судебного квартала. Также не удалось развить инфраструктурные проекты за счет федеральных средств. То же самое и с транспортной реформой».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Теперь же, продолжил Солонников, город возвращается к нормальной жизни, а его экономика демонстрирует поступательный восстановительный рост.

«И вот уже приехавший к нам на День ВМФ президент Владимир Владимирович Путин обсуждает с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области крупные инфраструктурные и логистические проекты, которые будут финансироваться за счет средств ФНБ. Например — то самое наболевшее метро, в которое центр может вложить несколько сотен миллиардов рублей, что может дать серьезный импульс к строительству новых шести станций, которые мы можем увидеть уже к 2024 году. Думаю, этот проект нашего губернатора будет реализован в полной мере», — резюмировал политолог.

Ранее блогер Вадим Манукян на личном опыте прочувствовал, как изменился Петербург при Беглове