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Американского моряка будут судить за поджог десантного корабля Bonhomme Richard

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:12
Весь мир
Американского моряка будут судить за поджог десантного корабля Bonhomme Richard
Prt Scr twitter.com  /  @NavalInstitute

Нью-Йорк, 30 июля. ВМС США обвинили моряка в поджоге десантного корабля Bonhomme Richard в июле 2020 года на военно-морской базе в Калифорнии. В результате происшествия пострадали 60 военнослужащих. Сообщил телеканал CBS News.

В ВМС сообщили, что обвинения в отношении бывшего военнослужащего были выдвинуты по итогу расследования пожара. При этом его имя не раскрывается. В иске также отмечается, что моряк вряд ли намеревался умышленно сжечь корабль, но пожар, который он устроил уничтожил большую часть механики и электрики судна.

Корбаль Bonhomme Richard загорелся 12 июля 2020 года вовремя ремонт на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего. Огонь был настолько сильный что тушение заняло четыре дня, на объекте работали больше сотни военных и гражданских пожарных, а также несколько вертолетов. В результате инцидента пострадали более 60 человек. Полное восстановление оценили в 2,5 миллиарда долларов, поэтому было приято решение отдать судно на слом.

В американских СМИ отмечают, что пожар на десантном корабле привел к самой крупной потере в мирное время за всю историю ВМС США.

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