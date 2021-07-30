«Закрыть рот оппозиции»: Медведчук раскрыл цель сфабрикованного дела СБУ

Киев, 30 июля. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 30 июля прибыл в Апелляционный суд, чтобы добиться отмены круглосуточного домашнего ареста.

Суд оставил решение в силе. Передом началом слушания в интервью журналистам Медведчук сообщил, что спустя пять месяцев после начала расследования специалисты так и не предоставили никаких доказательств. Он уверен, что Служба безопасности Украины (СБУ) сфабриковала против него дело по заказу президента страны Владимира Зеленского.

«Картина очевидна, что уголовное дело сфальсифицировано с одной целью — закрыть рот оппозиции, нанести удар по «Оппозиционной платформе — За жизнь»», — сказал он.

Медведчук также выразил уверенность, что СБУ не сможет достичь своей цели, так как «фальсификация когда-нибудь станет явной».

Ранее депутаты ОПЗЖ назвали санкции против Медведчука политической расправой. Политики считают, что власти Украины ввели ограничительные меры в личных корыстных интересах.