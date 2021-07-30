Поэтому вас и лишили бомбы: Альгис Микульскис о влажной ядерной мечте Украины

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия назвал отказ Украины от ядерного оружия «роковой ошибкой». Свое отношение к Будапештскому меморандуму он озвучил в эфире телеканала «Украина 24».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис пытается представить, что могло бы произойти, будь у Киева «А-бомба». И разъясняет, что представлял собой документ, вызвавший столь бурную реакцию у законотворца с Украины.

Наблюдая за высказываниями украинских политиков, я все чаще прихожу к выводу, что некогда знаменитое на весь мир фрик-шоу Финеаса Тэйлора Барнума никуда не делось, а вполне благополучно возрождено в Киеве — и продолжает изумлять публику. Правда, если в Америке XIX века людям предъявляли бородатую женщину и сиамских близнецов, то на сегодняшней Украине их вполне успешно заменяют министры с депутатами.

Не далее как 29 июля с очередным сногсшибательным номером, например, выступил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. В программе «Хард с Влащенко» телеканала «Украина 24» депутат начал горько сетовать на безъядерный статус Украины, обвиняя в нем первого президента страны Леонида Кравчука, подписавшего 5 декабря 1994 года Будапештский меморандум.

«У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка — избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами все говорили бы иначе, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совсем иначе», — заявил Арахамия.

В ответ же на реплику ведущей о том, что на тот момент Украина не могла самостоятельно содержать и обслуживать ядерный арсенал, политик выдал:

«Мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир — и нам бы давали деньги на обслуживание».

Новостное агентство «Харьков». /

Реакция на этот номер среди украинского полит-бомонда была неожиданной. Если говорить по сути, то Арахамию не поняли. Ни ультрасвидомые, ни их более вменяемые оппоненты. Причем первые привычно повесили на автора оригинального заявления ярлык «агента ФСБ», а вторые «пришили» ему психологию террориста.

Так, экс-спикер «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Борислав Береза написал у себя в Facebook (авторский стиль сохранен здесь и далее):

«Если учесть, что до 2015 года Арахамия был гражданином России, а сегодня он глава монобольшинства ВР и делает заявления о возможном шантаже Украиной наших западных партнеров, то он тогда не просто идиот, а похоже суперудачная агентура ФСБ интегрированная в высшие эшелоны власти. И если вспомнить все его предыдущие заявления, которые явно направлены на ухудшение отношений с нашими западными партнерами, то это уже вопрос не для фейсбука, а для СБУ, которым руководит дружбаня и бизнес-партнер Зеленского, лейтенант Баканов. И кто будет этим теперь заниматься?»

Не менее ярко охарактеризовала героя и экс-депутат от «Партии регионов» Елена Бондаренко:

«Глава правящей парламентской фракции «Слуга народа», человек с лицом квартирного вора, некий то ли Арахамия то ли Браун заявил о сожалении, что у Украины сейчас нет ядерного оружия. Мол, тогда бы мы шантажировали весь мир. Психология террориста, не находите?! Дайте ему селедки! И срочно!!!»

В общем, патриотический порыв депутата превратился в повод для его всесторонней обструкции. Потому что патриотизм — патриотизмом, но фильтровать слова и мысли все-таки нужно.

Впрочем, Арахамия — далеко не первый, кто начал рассуждать о гипотетическом членстве Киева в клубе ядерных держав. До него был еще и посол Украины в Германии Андрей Мельник, решивший, что если его страну не принимают в НАТО, то она может подумать о возвращении себе ядерного статуса. И бывший глава СБУ Игорь Смешко, заявивший как-то в эфире той же «Украины 24», что только ядерное оружие сможет защитить государство от «ужасной России».

Федеральное агентство новостей /

Так что же такое этот Будапештский меморандум, благодаря которому у распорядителей киевского фрик-шоу нет под рукой атомной дубины?

Вкратце, это межгосударственное соглашение, лишающее Украину ядерного статуса в обмен на заверения (заверения, а не гарантии!) в безопасности, сохранении суверенитета и территориальной целостности. Подписан лидерами Украины, России, Великобритании и США 27 лет назад.

Почти все украинские участники сетевых баталий в контексте Крыма и Донбасса ссылаются на меморандум как на главный договор, который Россия якобы нарушила, инфернально хохоча. И ошибаются. Потому что дипломатические меморандумы не имеют никакого отношения к международным договорам. Меморандум — это всего лишь информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос.

Так что называя будапештскую бумагу «ничего не значащей», Давид Арахамия был прав. Да и произошедший на Украине госпереворот, можно сказать, перечеркнул все, что в ней прописано. Президент РФ Владимир Путин еще в весной 2014 года, отвечая на вопросы журналистов, так обрисовал ситуацию с этим документом:

«Когда мы указываем, что это антиконституционный переворот, нам говорят: нет, это не вооруженный захват власти, это революция. А если это революция, то тогда мне трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство... А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали».

Тут бы поставить точку, но одна мысль не дает мне покоя. А что было бы, если бы Украина все же обладала этими боеголовками и носителями?

Федеральное агентство новостей /

Семь лет глядя на тех, кто стоит у киевских властных рычагов и на непрекращающиеся факельные шествия по красно-черными знаменами, я прихожу к единственному выводу. Будь в свое время А-бомба у Гитлера — он применил бы ее не задумываясь. Или у кого-то есть сомнения?

А «днепровские ястребы», называющие улицы своих городов именами гитлеровских слуг, чем лучше? Да ничем! Существа, готовые взрывать собственные атомные электростанции ради победы в мифической войне с Россией, ударили бы спец-БЧ по тому же Донецку без рефлексий и каких-либо сожалений. Это было бы для них самоубийством, но когда собственная смерть пугала фанатиков?

Поэтому, паны, даже не пробуйте! Ваш цирк безумен и без ядерной бомбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.