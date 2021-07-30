Россия сохранила четвертое место по итогам восьмого дня Олимпиады-2020

Токио, 30 июля. Россия по итогам восьмого дня летних Олимпийских игр занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете. Лидерами рейтинга по прежнему остаются Китай, Япония и США.

Всего за прошедшие дни россиянам удалось заработать десять золотых медалей, 14 серебряных и десять бронзовых. Особенно отличились пловец Евгений Рылов и стрелок Виталина Бацарашкина, для которой золото стало вторым на летней Олимпиаде в Токио. Кроме того, россияне завоевали три серебряные и одну бронзовую награду.

Свои поздравления золотым медалистам выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил в послании не только самих спортсменов, но и всех тех, кто вкладывал усилия для достижения результата на Играх.