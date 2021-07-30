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Неполадки с двигателями модуля «Наука» возникли из-за программного сбоя

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:07
Технологии
Неполадки с двигателями модуля «Наука» возникли из-за программного сбоя
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 30 июля. Проблема с незапланированным включением двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции возникла из-за сбоя в программном обеспечении.

Ошибочная реализация команды на включение двигателей повлекла за собой некоторые видоизменения ориентации комплекса в целом, рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Справиться с возникшими неполадками удалось благодаря двигателям модуля «Звезда».

«В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. По его мнению, аппарат будет в состоянии работать до 2030 года без каких-либо проблем.

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космос мкс модуль Наука
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