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Лидер ЛДПР выступил с инициативой создания специальных вагонов для одиноких россиян
Общество
Лидер ЛДПР выступил с инициативой создания специальных вагонов для одиноких россиян
ldpr.ru  /  Пресс-служба ЛДПР

Москва, 30 июля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой накануне Дня железнодорожника, который отмечается в России 1 августа.

Политик предложил создать в поездах РЖД отдельные вагоны для одиноких россиян. По его словам, за рубежом распространена практика отдельных вагонов для женщин и мужчин.

«Мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся», — объяснил свою позицию глава партии.

В таких вагонах нужно организовать хорошее питание, чтобы «все было в радость». Кроме того, Жириновский заявил, что во всех составах необходимы специальные вагоны, где можно организовать отдых детей.

Как стало известно ранее, в 2023 году в России появятся плацкартные вагоны капсульного типа. В них будут располагаться 56 индивидуальных мест-капсул.

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Жириновский вагоны
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