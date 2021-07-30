Лидер ЛДПР выступил с инициативой создания специальных вагонов для одиноких россиян

Москва, 30 июля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой накануне Дня железнодорожника, который отмечается в России 1 августа.

Политик предложил создать в поездах РЖД отдельные вагоны для одиноких россиян. По его словам, за рубежом распространена практика отдельных вагонов для женщин и мужчин.

«Мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся», — объяснил свою позицию глава партии.

В таких вагонах нужно организовать хорошее питание, чтобы «все было в радость». Кроме того, Жириновский заявил, что во всех составах необходимы специальные вагоны, где можно организовать отдых детей.

Как стало известно ранее, в 2023 году в России появятся плацкартные вагоны капсульного типа. В них будут располагаться 56 индивидуальных мест-капсул.