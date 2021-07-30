В медиацентре «Патриот» выяснили, как решить проблему эгоизма детей в интернатах

Санкт-Петербург, 30 июля. Детям, воспитываемым в интернатах, нередко бывает свойственен эгоизм. Руководитель проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов объяснил, как решить эту проблему.

По словам эксперта, воспитанникам интернатов намного сложнее проявить свою полезность для общества. Ребята оказываются окружены заботой государства, из-за чего могут достигать высокой степени эгоизма. Как правило, таких детей часто посещают, дарят что-то, так что они привыкли к подобному отношению.

«У них идет совершенно потребительское отношение к этому. У нас спикер как-то выступал перед детьми из детских домов. И на вопрос: «Что вам запомнилось больше всего?», они ответили — сбор подарков для детей Донбасса», — добавил Меркулов во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

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Специалист отметил, что запомнилось им такое из-за того, что при обычной жизни в интернате у них нет возможности чем-то поделиться, отдать или как-то иначе проявить себя. Ребята не могут ни работать, ни заниматься общественно-полезными делами.

«Это самая большая причина возникающих проблем. Об этом надо говорить. Если мы построим ситуацию таким образом, что будет сопровождение в общественно-полезном деле, если дети будут делать что-то для других, то, думаю, проблема эгоизма будет решена», — заявил Меркулов.

В рамках мероприятия также выступила его коллега Наталья Родионова, руководитель научного отдела проекта «Киноуроки в школах России». Она рассказала об успехах занятий, которые развивают у детей позитивные качества.