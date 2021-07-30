Специальные учения военной полиции ВС России «Страж-2021» стартовали в ЗВО

Москва, 30 июля. Подразделения военной полиции ЗВО, ЮВО и ЦВО, а также Северного флота России принимают участие в ежегодных учениях «Страж-2021».

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в рамках специальных маневров военная полиция Западного военного округа (ЗВО), а также некоторые подразделения Южного и Центрального военных округов оттачивают навыки по обеспечению правопорядка, а также выполняют задачи по охране военных объектов и борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Отмечается, что к учениям привлечены порядка 5 тысяч военнослужащих и около 600 единиц военной техники. Мероприятие проводится во взаимодействии с подразделениями МВД и МЧС России, а также органами военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что российских военные инженеры первыми в мире соорудили наплавной мост двойной ширины. Переправа была оборудована в ходе масштабных учений ВС России.