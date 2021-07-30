Итоги дебатов: побеждать под любым флагом — надо ли было ехать на Олимпиаду в Токио



В очередной раз российских олимпийцев лишили флага и гимна страны. Наши спортсмены выступают и всходят на пьедесталы в качестве команды Олимпийского комитета РФ, а на форме у них красуется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

Ответы на вопрос: нужно ли на таких условиях отправляться в Токио — расходятся. Совершенно противоположные мнения высказали участники пятничных дебатов «Слово против слова», которые прошли 23 июля в пресс-центре «Патриот». В споре сошлись президент Федерации спорта инвалидов СПб, генеральный директор Специального олимпийского комитета СПб Сергей Гутников и профессиональный боксер, бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди женщин Мария Рейнгардт.

Сергей Гутников отметил, несмотря на все перипетии: пандемию, запрет флага и гимна — российские спортсмены не опускали руки и готовились к соревнованиям, чтобы достойно представить нашу страну на Олимпийских играх. Поэтому сейчас им необходима поддержка соотечественников, а не рассуждения: отправлять или нет. Он также подчеркнул, что Россия должна отправлять атлетов на Олимпийские игры, независимо от того, какой флаг разрешено использовать, россияне должны показать свои возможности.

«Наши спортсмены на сегодняшний день — одни из самых сильных в мире по многим видам спорта. Посылать нужно под любым флагом, тем более мы в прошлых Играх под нейтральным флагом выступали. Сейчас мы поехали с флагом российского олимпийского комитета, а это уже представительство от России», — объяснил спикер.

Совершенно иной точки зрения придерживается Мария Рейнгардт. По ее мнению, российские олимпийцы под грузом давления и ограничений оказываются в заранее проигрышном положении.

«Олимпиада — это не конец жизни, еще могут быть Олимпиады, а если нет, то много других интересных вещей в жизни. Мне очень жаль, что мы теряем принципы. Я думаю, что нужно было отказаться ехать. С одной стороны, жалко, что на Олимпиаду не попадешь, но в жизни еще много всего интересно», — заявила участница дебатов.

Однако Рейнгардт подчеркнула, несмотря ни на что, она все равно болеет за наших спортсменов.

Федеральное агентство новостей /

По окончании дебатов читатели и зрители ФАН тоже могли выразить свою точку зрения путем онлайн-голосования. По итогам опроса, который длился с 23 по 29 июля включительно, лидером стал Сергей Гутников. Его точки зрения придерживаются 76% читателей ФАН. За Марию Рейнгардт свои голоса отдали 24% опрошенных.