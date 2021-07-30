Россия наращивает экспорт электроэнергии в Финляндию

Москва, 30 июля. Российско-финский механизм «прямой торговли» электричеством улучшили по новому соглашению между странами.

Почасовой диапазон поставок электроэнергии в Финляндию смогут увеличить в России до 300 МВт/ч. Москва и Хельсинки подписали новые дополнительные соглашения, как указывает «Системный оператор» Единой энергосистемы РФ.

Торговля электричеством между Россией и Финляндией регулируется соглашением, которое работает с 2011 года. Новые корректировки были приняты с целью увеличить поставки электроэнергии в Финляндию.

Предыдущее значение диапазона поставок равнялось 140 МВт/ч на оба направления. Компания «Интер РАО», которая занимается импортом-экспортом электричества между государствами, за первые шесть месяцев текущего года увеличила поставки энергии в Финляндию в 2,4 раза, в результате чего они достигли 3,85 млрд кВт/ч.

Стоимость электричества на биржах поставила в России новый рекорд. Соответствующей информацией поделились в Администраторе торговой системы (АТС).