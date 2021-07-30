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Новым главой МВД Туниса назначен Рида Гарсаллауи
Политика
Новым главой МВД Туниса назначен Рида Гарсаллауи
Global Look Press  /  Jdidi Wassim/Keystone Press Agency

Тунис, 30 июля. Президент Туниса Каис Саид подписал указ о назначении нового министра внутренних дел страны.

Как сообщает информагентство Tunis Afrique Presse, на пост главы ведомства назначен Рида Гарсаллауи, который уже принес присягу перед главой государства.

Известно, что ранее Гарсаллауи работал в полиции и занимал пост советника при администрации президента. Кроме того, он окончил курсы в области разведки и борьбы с терроризмом.

В начале недели премьер-министр Туниса, также исполнявший обязанности главы МВД Хишам Машиши был отстранен от должности по решению президента. Также Каис Саид на 30 дней приостановил деятельность парламента и отменил неприкосновенность депутатов. Президент Туниса заявил, что за последние годы народ обокрали на 4,8 млрд долларов. Присвоивших богатства призвали вернуть деньги в казну.

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африка тунис назначение рида гарсаллауи
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