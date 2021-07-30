Китай потребовал отмены оружейного эмбарго ООН в отношении ЦАР

Банги, 30 июля. Китай заявил о необходимости снять с Центральноафриканской Республики санкции. По данным СМИ, в минувший четверг, 29 июля, Совет Безопасности ООН принял решение о продлении ограничений еще на год.

Поверенный в делах представительства КНР в ООН Дай Бин считает сохранение эмбарго неоправданной мерой. Он обратил внимание международной организации на положительные изменения, произошедшие в ЦАР за последнее время.

Приход к власти президента Фостен-Арканжа Туадера ознаменовал для республики начало периода развития и стабильности. В стране установился демократический строй и порядок.

Также улучшению обстановки поспособствовало сотрудничество с Россией. Консультативная поддержка отечественных инструкторов помогла правительственным войскам дать отпор боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» и пресечь попытку насильственного захвата власти.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Дипломат заявил, что снятие эмбарго в первую очередь необходимо для повышения уровня безопасности населения республики.

Аналогичной позиции придерживается Комиссар Яррик, руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum. Он обратил внимание на то, что в ООН игнорируют факт оснащения радикалов незаконными способами, которым ограничения не препятствуют.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил об опасности, которую несет решение о продлении эмбарго. Полянский уверен, что наложенный на ЦАР запрет устарел после прихода к власти Фостен-Арканжа Туадера.

Военный эксперт Андрей Кошкин посчитал действия международной организации продиктованными коллективным Западом, но никак не попыткой нивелировать кризис безопасности в африканской стране.

Ранее президент Туадера назвал санкции контрпродуктивными. О приоритетных задачах правительства и результатах сотрудничества с Россией, можно прочитать в эксклюзивном репортаже международной редакции Федерального агентства новостей с лидером ЦАР.