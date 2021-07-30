Хакеры завладели данными миллиона эквадорцев с официального сайта о COVID-19

Кито, 30 июля. Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора прекратила публикацию ежедневных докладов об обстановке в период пандемии COVID-19 из-за утечки личных данных миллионов пациентов. Об этом сообщает агентство El Comercio.

Вместо ежедневных докладов Министерство здравоохранения теперь публикует на официальном сайте информацию с двухдневной задержкой.

Национальная служба управления представляла доклады с 29 февраля 2020 года, когда был обнаружен первый случай заражения. Сообщения включали в себя сведения о количестве сделанных ПЦР-тестов, подтвержденных заражениях, числе выздоровевших, смертей и другое. Теперь информацию можно найти только по определенной ссылке на сайте Минздрава, причем данные обновляются каждые два дня, а старая информация автоматически удаляется.

Утечка данных

С 25 июля власти Эквадора были вынуждены прекратить публикацию подробных сведений о ситуации с пандемией из-за зарегистрированных случаев мошенничества.

Отделы статистики и компьютерной безопасности Министерства здравоохранения объяснили такое решение обнаружением инцидентов с незаконным проникновением в базу данных и их загрузки. Министр здравоохранения Химена Гарсон заявила, что ведомство использовало бесплатное программное обеспечение базы данных, которое не сохраняло конфиденциальность личности населения Эквадора.

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До 25 июля на территории страны было сделано более 1,5 млн тестирований, в том числе детей и подростков. Кроме того, ресурс предоставлял информацию об умерших и госпитализированных в период пандемии коронавируса. По словам Гарсон, прокуратура начала расследование по делу, чтобы определить, была ли допущена случайная ошибка со стороны персонала.

La base de datos publicada el día de ayer no estaba anonimizada. Contiene datos personales de más de un millón de personas. Nombres, cédula, teléfono, cantón, edad, diagnóstico, ciudadanía, positividad, médico, historial clínico, hospital, laboratorio, si falleció y otros. https://t.co/ftLKp3bMDQ pic.twitter.com/ZTShcmEg9v — Carlos Oporto (@carlosoporto) July 26, 2021

Замминистра Минздрава Хосе Руралес добавил, что двое неопознанных лиц получили доступ к цифровой платформе через аккаунт ведомства.