Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 16:52
16:50
Спорт
Хоркина раскритиковала «гавкающих из подворотни» американцев за нападки на Бацарашкину
16:47
Происшествия
Стендап-комик Мирзализаде стал фигурантом административного дела о разжигании вражды
16:43
Весь мир
Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
16:41
Спорт
Теннисисты Веснина и Карацев вышли в финал Олимпиады в миксте
16:39
Происшествия
Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК
16:39
Политика
В Челябинской области ожидают визита Путина
16:38
Экономика
Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вместе развивать водородную энергетику
16:37
Происшествия
Местный житель опроверг информацию о частых ЧП на химзаводе под Ростовом
16:36
Происшествия
Прокурор потребовал посадить блогера за пранк с COVID-19 в московском метро
16:33
Политика
Москалькова призвала киевские власти прекратить дискриминацию русских на Украине
Все новости

Хакеры завладели данными миллиона эквадорцев с официального сайта о COVID-19

  /   Обновлено: 30 июля 2021 15:57
США
Хакеры завладели данными миллиона эквадорцев с официального сайта о COVID-19
freepik.com  /  Racool_studio

Кито, 30 июля. Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора прекратила публикацию ежедневных докладов об обстановке в период пандемии COVID-19 из-за утечки личных данных миллионов пациентов. Об этом сообщает агентство El Comercio.

Вместо ежедневных докладов Министерство здравоохранения теперь публикует на официальном сайте информацию с двухдневной задержкой.

Национальная служба управления представляла доклады с 29 февраля 2020 года, когда был обнаружен первый случай заражения. Сообщения включали в себя сведения о количестве сделанных ПЦР-тестов, подтвержденных заражениях, числе выздоровевших, смертей и другое. Теперь информацию можно найти только по определенной ссылке на сайте Минздрава, причем данные обновляются каждые два дня, а старая информация автоматически удаляется.

Утечка данных

С 25 июля власти Эквадора были вынуждены прекратить публикацию подробных сведений о ситуации с пандемией из-за зарегистрированных случаев мошенничества.

Отделы статистики и компьютерной безопасности Министерства здравоохранения объяснили такое решение обнаружением инцидентов с незаконным проникновением в базу данных и их загрузки. Министр здравоохранения Химена Гарсон заявила, что ведомство использовало бесплатное программное обеспечение базы данных, которое не сохраняло конфиденциальность личности населения Эквадора.

Хакеры завладели данными миллиона эквадорцев с официального сайта о COVID-19
pixabay.com  / 

До 25 июля на территории страны было сделано более 1,5 млн тестирований, в том числе детей и подростков. Кроме того, ресурс предоставлял информацию об умерших и госпитализированных в период пандемии коронавируса. По словам Гарсон, прокуратура начала расследование по делу, чтобы определить, была ли допущена случайная ошибка со стороны персонала.

Замминистра Минздрава Хосе Руралес добавил, что двое неопознанных лиц получили доступ к цифровой платформе через аккаунт ведомства.

«Вчерашняя база данных не была анонимной. Она содержала личные данные более миллиона людей. Имена, паспортные данные, телефоны, места жительства, возраст, диагнозы, гражданство, статус заражения, имена личных врачей, истории болезни, названия больниц, лабораторий, умерли они или нет», — отметил программист Карлос Опорто на своей странице в Twitter.

Вернуться назад

Все новости / США / Хакеры завладели данными миллиона эквадорцев с официального сайта о COVID-19
эквадор утечка данных пандемия коронавируса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru