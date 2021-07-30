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Двое жителей Маркса украли человека и удерживали его в автомобиле

Происшествия
Двое жителей Маркса украли человека и удерживали его в автомобиле
pixabay.com  /  fsHH

Маркс, 30 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Мужчины подозреваются в похищении человека по предварительному сговору. 

По информации следствия, подозреваемые похитили своего 34-летнего знакомого, требуя признаться в хищении их имущества. Потерпевшего удерживали в автомобиле, применяя к нему физическую силу.  

«Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит очень серьезный срок. Тем более учитывая, что оба задержанных уже имеют за спиной уголовное прошлое. Им грозит примерно по 8–10 лет лишения свободы», — рассказала корреспонденту ФАН адвокат Ирина Табакова. 

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полиция маркс похищение человека
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