В Британии назвали неожиданных союзников России в случае конфликта с США

Лондон, 30 июля. США опасаются, что в случае конфликта с Россией на ее стороне выступит Китай. Но у Москвы есть и менее очевидные союзники. К такому выводу пришли читатели Daily Express.

Внимание британских пользователей привлекла статья, посвященная российско-китайским учениями, пишет «ПолитРоссия». Маневры будут направлены на укрепление и развитие стратегического партнерства между странами.

В Британии уверены, что сближение РФ и КНР в военной сфере является настоящим кошмаром для США. Но куда хуже сомнения, зреющие в рядах союзников Вашингтона. Пользователи Сети описали неожиданный сценарий войны между Россией и Соединенными Штатами. Они полагают, что в этом противостоянии Европа может поддержать русских.

«Джо, не ждите никакой поддержки от ЕС», — обратился один из комментаторов к президенту США Джо Байдену.

Другой читатель отметил, что Вашингтон может реально положиться только на Великобританию и Австралию. Позиция других стран не так однозначна.

«Германия и Франция более чем способны объединиться с КНР и РФ. Я думаю, что они именно так и сделают», — констатировал он.

Ранее американский генерал Джон Хайтен во время выступления в вашингтонском Институте развивающихся технологий рассказал, как ВС США отрабатывали на учениях войну с Китаем и проиграли.