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Отдыхающий в 36 км от горящих лесов Турции турист рассказал о настроениях на курорте
Общество
Отдыхающий в 36 км от горящих лесов Турции турист рассказал о настроениях на курорте
Global Look Press  /  Cevin Dettlaff/dpa

Дым от лесных пожаров, бушующих в районе турецкого города Манавгат, виден в соседней с Антальей Аланье и временами даже поднимается в столб высотой в несколько метров. Об этом в интервью ФАН рассказал отдыхающий в районе курортного поселка Авсаллар в Аланье россиянин Илья Горбик.

«Вчера огромный столб дыма поднялся над морем и стоял два-три часа. Сегодня уже меньше, но виден дым над морем. Запаха гари здесь нет. Кроме дыма, мы особо не замечаем пожаров, хотя очаги отсюда — в 36 километрах», — рассказал турист.

Горбик отметил, что эвакуация туристов не обсуждается, а тема пожаров мало заботит отдыхающих.

«Весь народ — на пляже: все купаются, на парапланах летают, дискотеки проводятся. Мне кажется, в России по этому поводу гораздо больше переживают: мне уже человек пять написали, спросили: «Как вы там?» Но пожары курорты вообще почти не затрагивают — они уходят ближе к горам, где поселения местных жителей», — добавил Илья.

Собеседник ФАН рассказал, что над курортом постоянно кружат вертолеты, которые тушат пожары. Правда, ситуацию с ними, по его словам, серьезно осложняет высокая температура воздуха.

«Сейчас очень жарко, даже для Турции аномальная жара — 40 градусов. Вода в море — градусов 30, наверное, очень теплая», — добавил Горбик.

Ранее генеральный директор крупной гостиничной сети в Анталье Джунейт Гюзель рассказал, что большинство отелей в этом турецком регионе в эти дни продолжали работать в штатном режиме. При этом там прорабатываются различные сценарии, в том числе связанные с распространением огня. В отелях провели инструктаж персонала на случай, если пожары подберутся к отелям. Эвакуировать туристов планируется в другие гостиничные комплексы, расположенные в отдалении от опасной зоны.

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турция пожары аланья
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