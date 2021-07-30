Заведующую детсадом в Петушках обвинили во взяточничестве

Петушки, 30 июля. Заведующую детским садом в городе Петушки Владимирской области обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений при заключении контрактов на поставку продуктов питания.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в значительном и крупном размерах»). Речь идет о заведующей дошкольного образовательного учреждения в Петушках. По версии следствия, с августа 2017 года по июль 2018 года она получила от местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение на сумму более 75 тысяч рублей за заключение контрактов на поставку продуктов питания.

Аналогичный инцидент с ее участием произошел в период с сентября 2018 года по апрель 2020 года. Тогда женщина получила денежные средства суммой более 200 тысяч рублей. Свою вину она не признала. Суд отправил злоумышленницу под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.