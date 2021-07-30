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ФАН узнал причину ухода актера Максима Михайлина из Театра Джигарханяна

  /   Обновлено: 30 июля 2021 15:37
Общество
ФАН узнал причину ухода актера Максима Михайлина из Театра Джигарханяна
Кадр из фильма « Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3»

Москва, 30 июля. Звезда сериала «Марш Турецкого» Максим Михайлин долгое время проработал в театре Армена Джигарханяна. После новости о смерти коллеги объяснили причину его увольнения из труппы.

Информация о смерти Михайлина стала известна совсем недавно. Его бывшие коллеги по актерскому мастерству отказались комментировать новость. Большинство опрошенных корреспондентами ФАН признались, что не помнят актера. В Театре Джигарханяна также ничего не смогли рассказать об актере, поскольку он ушел давно.

Однако нашлись и те, кто подтвердил, что актер, известный по «Маршу Турецкого», действительно некоторое время работал в театре, но позже уволился. Причиной его ухода стала мать, которая после тяжелой болезни оказалась прикована к кровати. Михайлин отказался от своей карьеры, чтобы ухаживать за родственницей.

Ранее стало известно, что российского актера нашли в его московской квартире. Выяснилось, что тело пролежало десять дней рядом с его тяжелобольной матерью. По информации ФАН, ей удалось выжить, однако она пребывает в тяжелом истощенном состоянии.

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смерть театр джигарханяна михайлин
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