Манойло объяснил бегство Баданина под крыло кураторов «Проекта» в США

Главный редактор издания «Проект» (признано нежелательной организацией в РФ) Роман Баданин1 (физлицо, включенное Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), скорее всего, продолжит вести подрывную деятельность против России под крылом западных кураторов. Выдернуть из страны своих сотрудников он хочет, поскольку с командой может рассчитывать на более щедрое финансирование. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

29 июля некоторые зарубежные информационные источники сообщили, что руководитель «Проекта» не планирует возвращаться в Россию, поскольку на родине в отношении него может быть заведено уголовное дело. По имеющимся данным, Роман и его заместитель Михаил Рубин1 (физлицо, включенное Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) находятся в Нью-Йорке.

«Мы пытаемся эвакуировать сотрудников в одну из соседних стран», — сказал Баданин в интервью журналистам агентства Reuters.

По словам главреда «Проекта», он якобы пока еще не решил, где именно обоснуется, а в Нью-Йорке находится временно. В СМИ отмечается, что его организация была признана в РФ нежелательной, когда он вместе с семьей находился за границей в отпуске, поэтому он не собирается возвращаться в страну. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на источники в российских правоохранительных органах, сообщает, что в отношении Баданина и Рубина не возбуждались уголовные дела.

Напомним, Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации «Проект» 15 июля 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что поводом послужило то, что «ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Соответствующее решение было передано в министерство юстиции. Ранее Федеральное агентство новостей освещало связи Романа Баданина с западными спецслужбами и НКО.

Согласно оказавшимся в распоряжении редакции документам, Баданиным всерьез заинтересовались представители американских спецслужб еще в 2017 году. Журналиста фактически завербовали, предоставив ему возможность целый год обучаться в одном из самых престижных вузов США — Стэнфордском университете, который является давним поставщиком кадров для ЦРУ и АНБ. Причем все его расходы, включая проживание, оплачивались за счет стипендии Джона Найта, о чем стало известно в ходе судебного процесса в округе Колумбия, где рассматривался вопрос получения Романом статуса иммигранта на территории США.

Prt Scr /

После учебы Баданин предпринял несколько попыток остаться жить в США, но получил отказ по различным незначительным причинам. В 2018 году он вернулся в Россию, где при содействии структур скандально известного американского филантропа Джорджа Сороса основал интернет-издание «Проект». Помимо прочего, финансовую поддержку этому СМИ оказывали «Европейский фонд за демократию» (EED — внесен Минюстом в реестр нежелательных организаций в РФ) и «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED3 стал первой организацией, чья деятельность признана нежелательной в России).

Для запуска «Проекта» и начала его работы Баданину требовалось полмиллиона долларов, о чем он сам заявлял. Позднее в социальных сетях журналист сообщил, что нашел средства, однако источники не указал, заявив, что деньги выделили некие физические и юридические лица. Однако на самом деле 280 тысяч долларов он получил от EED, еще 40 тысяч — от NED, также 50 тысяч предоставил фонд российского предпринимателя Бориса Зимина «Среда». Оставшиеся 170 тысяч долларов пришли из других источников.

Федеральное агентство новостей /

Долгое время он с помощью этого издания транслировал антироссийскую пропаганду в интересах зарубежных покровителей. По словам политолога Андрея Манойло, подобных СМИ за последние годы стало немало и все они активно задействуются Западом в информационной войне против России.

«За последнее время подобных организаций, действующих под крылом иностранных спецслужб, развелось как грибов. Давно пора подвергнуть их мерам профилактики», — констатировал эксперт.

Собеседник обратил внимание на тот факт, что главный редактор «Проекта» заявил о намерении вывезти за границу своих сотрудников, которые напуганы и опасаются попасть в поле зрения компетентных органов:

«Стоит обратить внимание на желание Баданина выдернуть вслед за собой еще какой-то актив, работавший в «Проекте». Очевидно, его сотрудники перепугались, что после признания издания нежелательной организацией в РФ их могут привлечь к ответственности по подозрению в причастности к деятельности по подрыву основ конституционного строя России. А это статья с серьезным сроком».

По мнению профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, Баданин, скорее всего, останется одним из рупоров антироссийской пропаганды на службе Запада.

«Баданин сбежал первым. По идее, он как капитан корабля должен был уезжать последним, сперва переправив за границу своих подопечных. Теперь он вспомнил неожиданно, что у него там остались люди. Нет никаких сомнений, что, оказавшись за рубежом, руководитель данного издания продолжит вести подрывную деятельность против России», — не исключил Манойло.

В завершении беседы с корреспондентом ФАН политолог добавил, что, если Баданин выдернет оставшихся в России сотрудников и сформирует из них команду, то может рассчитывать на больший объем финансирования со стороны кураторов.

«Имея команду, он (Баданин. — Прим. ФАН) сможет заработать за границей гораздо больше, чем действуя там в одиночку и получая разовые гонорары», — заключил доктор политических наук.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что издание The Daily Telegraph публикует антироссийскую пропаганду по заказу американских и британских спецслужб.

1 Иностранный агент.

3 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций