Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 16:52
16:50
Спорт
Хоркина раскритиковала «гавкающих из подворотни» американцев за нападки на Бацарашкину
16:47
Происшествия
Стендап-комик Мирзализаде стал фигурантом административного дела о разжигании вражды
16:43
Весь мир
Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана
16:41
Спорт
Теннисисты Веснина и Карацев вышли в финал Олимпиады в миксте
16:39
Происшествия
Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК
16:39
Политика
В Челябинской области ожидают визита Путина
16:38
Экономика
Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вместе развивать водородную энергетику
16:37
Происшествия
Местный житель опроверг информацию о частых ЧП на химзаводе под Ростовом
16:36
Происшествия
Прокурор потребовал посадить блогера за пранк с COVID-19 в московском метро
16:33
Политика
Москалькова призвала киевские власти прекратить дискриминацию русских на Украине
Все новости

Анфиса Чехова сделала бурятскую женщину лицом своего бренда
Общество
Анфиса Чехова сделала бурятскую женщину лицом своего бренда
instagram.com  /  @achekhova

 

Москва, 30 июля. Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова не так давно создала свой бренд и выбрала его лицом жительницу Забайкальского края Наталью Цыбенжапову. Такой выбор Чехова сделала в связи со скандалом, который произошел ранее, пишет Байкал.Daily.  

Телеведущая в Instagram сравнила свое лицо с лицом бурятской женщины. После этого на ее страницу посыпались обвинения в нетолерантности и оскорблениях по национальному признаку. Осознав, что неосторожным высказыванием она оскорбила целую нацию, Чехова записала видеообращение с извинениями, а позднее предложила жительницам республики стать лицом ее бренда.

В качестве модели была выбрана жительница Забайкальского края по имени Наталья. 

«Знакомьтесь, новое лицо нашего бренда — красивая бурятская девушка Наташа», — заявила Чехова.

По словам Чеховой, к ней обратились около 500 бурятских девочек. Выбор был очень сложным, так как все, по ее мнению, были невероятно красивыми.

«Неделю мы совещались и ломали головы, кто лучше всего впишется в концепцию нашего бренда, и остановились на Наташе. Посмотрите, насколько она хороша», — подписала публикацию в Instagram с новоиспеченной моделью Чехова. 

Телеведущая также напомнила, что 26-летняя Наталья — многодетная мать. 

Анфиса и ее команда остались довольны работой с бурятской моделью и полученным фотоматериалом. 

«Я знаю, что после нас многие бренды расхватывают моделей, которых мы находим, вот открываем нашим коллегам Наташу. Ей так понравилось сниматься, что она решила это дело не бросать, и будет рада предложениям о сотрудничестве», — пояснила Чехова.

Ранее сообщалось, как именно Анфиса Чехова просила прощения у бурятских женщин.  

Вернуться назад

Все новости / Общество / Анфиса Чехова сделала бурятскую женщину лицом своего бренда
забайкальский край модель анфиса чехова буряты бурятка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru