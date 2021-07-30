Анфиса Чехова сделала бурятскую женщину лицом своего бренда

Москва, 30 июля. Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова не так давно создала свой бренд и выбрала его лицом жительницу Забайкальского края Наталью Цыбенжапову. Такой выбор Чехова сделала в связи со скандалом, который произошел ранее, пишет Байкал.Daily.

Телеведущая в Instagram сравнила свое лицо с лицом бурятской женщины. После этого на ее страницу посыпались обвинения в нетолерантности и оскорблениях по национальному признаку. Осознав, что неосторожным высказыванием она оскорбила целую нацию, Чехова записала видеообращение с извинениями, а позднее предложила жительницам республики стать лицом ее бренда.

В качестве модели была выбрана жительница Забайкальского края по имени Наталья.

«Знакомьтесь, новое лицо нашего бренда — красивая бурятская девушка Наташа», — заявила Чехова.

По словам Чеховой, к ней обратились около 500 бурятских девочек. Выбор был очень сложным, так как все, по ее мнению, были невероятно красивыми.

«Неделю мы совещались и ломали головы, кто лучше всего впишется в концепцию нашего бренда, и остановились на Наташе. Посмотрите, насколько она хороша», — подписала публикацию в Instagram с новоиспеченной моделью Чехова.

Телеведущая также напомнила, что 26-летняя Наталья — многодетная мать.

Анфиса и ее команда остались довольны работой с бурятской моделью и полученным фотоматериалом.

«Я знаю, что после нас многие бренды расхватывают моделей, которых мы находим, вот открываем нашим коллегам Наташу. Ей так понравилось сниматься, что она решила это дело не бросать, и будет рада предложениям о сотрудничестве», — пояснила Чехова.

Ранее сообщалось, как именно Анфиса Чехова просила прощения у бурятских женщин.