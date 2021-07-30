«На воре и шапка горит!»: Онищенко о скандальных намеках Мерфи после проигрыша Рылову

Известный политик и врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко эмоционально высказался по поводу скандальных намеков американского пловца Райана Мерфи о «нечестной борьбе», которые тот позволил себе, проиграв россиянину Евгению Рылову.

Ранее по этому поводу не менее эмоционально высказался комментатор Дмитрий Губерниев, отреагировав на намек Мерфи на возможное использование россиянами допинга.

«Рылов по щам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. В данной ситуации Мерфи — непорядочный человек и просто лузер», — заявил Губерниев в своем Telegram-канале после пресс-конференции, на которой произошел скандал.

Комментируя эту ситуацию, Геннадий Онищенко отметил, что у Мерфи слова о «нечестной борьбе» в буквальном смысле слова вырвались из подкорки.

«На воре шапка горит! Главные потребители допинга в спорте — американцы! — резко отреагировал Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН. — Что такое спорт высших достижений? Это война фармацевтических компаний и фармацевтической науки разных стран. Сегодня американцы пользуются допингами нового поколения. Думаю, если этого американского пловца как следует проверить, он окажется нашпигован всей таблицей Менделеева. Но все дело в том, что допингом считаются только препараты, которые включены в списки запрещенных. Это как с наркотиками — есть определенный перечень, а все новые наркотические вещества, которые начинают продавать, туда не входят. Вроде бы все понимают, что идет торговля наркотиками, но пока вещества не признаны таковыми, сделать ничего нельзя. Так и в спортивной фармакологии. Это война фармацевтической науки, в которой мы проигрываем американцам. США разрабатывают для своих спортсменов новые, все более сильные препараты, а все устаревшие, от которых они сами отказываются, тут же включают в списки запрещенных. Так что мы, по сравнению с американцами, — просто святые!»

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

По мнению Онищенко, неудачи американцев на этой Олимпиаде связаны и с тем, что они при помощи допинга выводили своих спортсменов на пик формы к 2020 году, но из-за переноса Игр сохранить этот уровень им не удалось.

«То, что у него (Райана Мерфи) вырвалось, — это просто из подкорки у него. Ну а нам нужно в этой ситуации сохранять спокойствие, наш парень получил награду, сдал все анализы, и все будет нормально», — говорит Онищенко.

При этом собеседник ФАН не исключает, что фальсификации с анализами наших спортсменов возможны в том числе на Олимпиаде, и к этому нужно быть готовыми.

«Думаю, где-то там поблизости крутится этот гаденыш, который затеял всю эту игру, продавшись американцам за маленькие деньги. Уж он-то всю эту кухню лучше всех знает!» — отметил Геннадий Онищенко, намекая на инициатора допингового скандала вокруг российских спортсменов — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«А нашему мальчику (Евгению Рылову) нужно сейчас перетерпеть, а потом мы на них наедем!» — в шутку пригрозил Онищенко.

Instagram ryan_f_murphy /

Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 200 метров на спине, американец Райан Мерфи стал вторым. По окончании заплыва американский спортсмен заявил, что борьба якобы была нечестной, что было истолковано как обвинения в адрес россиян в применении допинга. Позже американец взял свои слова назад, они с Рыловым обменялись дружескими словами через Instagram, исчерпав инцидент.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио из-за претензий в якобы использовании допинга вынуждены выступать без флага и гимна. Это не мешает нашим олимпийцам показывать на ОИ-2020 отличные результаты.