РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»

Москва, 30 июля. Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live».

Регулятор также предписал удалить канал, принадлежащий активистке Любови Соболь. Ресурсы нарушают закон о «Об информации, информационных технологиях и защите информации», убеждены в ведомстве. О требовании Роскомнадзора к YouTube рассказала сама Соболь.

Ранее соратник блогера Алексея Навальный Владимир Милов сообщил о предписании регулятора заблокировать его YouTube-канал. С аналогичным заявлением выступил другой сообщник «берлинского пациента» Леонид Волков.