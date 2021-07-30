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РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 15:21
Политика
РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»
pixabay.com

Москва, 30 июля. Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live».

Регулятор также предписал удалить канал, принадлежащий активистке Любови Соболь. Ресурсы нарушают закон о «Об информации, информационных технологиях и защите информации», убеждены в ведомстве. О требовании Роскомнадзора к YouTube рассказала сама Соболь.

Ранее соратник блогера Алексея Навальный Владимир Милов сообщил о предписании регулятора заблокировать его YouTube-канал. С аналогичным заявлением выступил другой сообщник «берлинского пациента» Леонид Волков.

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