Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей

Лондон, 30 июля. Шмели и пчелы предпочитают чаще посещать те цветы, из которых можно получить порцию кофеина.

Соответствующий эксперимент провели биологи из Гринвичского университета. Сначала они приучили 86 насекомых к кофеину, добавляя его в сладкий сироп с земляничным ароматом.

Как оказалось, после этого шмели сами выбирали цветки, пахнущие земляникой. А вот насекомые из контрольной группы, не получавшие на первом этапе кофеин, не демонстрировали подобное поведение. Кроме того, у «приученных к кофеину» насекомых скорость сбора нектара оказалась выше.

Российские ученые ранее обнаружили популяцию уникального вида шмелей. Редкий вид Bombus glacialis нашли на острове Врангеля.