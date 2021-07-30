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Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей
Наука
Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей
Невские Новости  /  Степан Яцко

Лондон, 30 июля. Шмели и пчелы предпочитают чаще посещать те цветы, из которых можно получить порцию кофеина.

Соответствующий эксперимент провели биологи из Гринвичского университета. Сначала они приучили 86 насекомых к кофеину, добавляя его в сладкий сироп с земляничным ароматом.

Как оказалось, после этого шмели сами выбирали цветки, пахнущие земляникой. А вот насекомые из контрольной группы, не получавшие на первом этапе кофеин, не демонстрировали подобное поведение. Кроме того, у «приученных к кофеину» насекомых скорость сбора нектара оказалась выше.

Российские ученые ранее обнаружили популяцию уникального вида шмелей. Редкий вид Bombus glacialis нашли на острове Врангеля.

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