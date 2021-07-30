Анонимы «заминировали» Офис президента Украины

Киев, 30 июля. Полиция Украины проверяет информацию о минировании офиса президента Владимира Зеленского, сообщает издание «Сегодня».

Информации о проведении эвакуации не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Аналогичный инцидент произошел в Керчи. Неизвестные злоумышленники угрожали взорвать здания городской администрации и МВД. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, территорию оцепили. Кинологи с собаками осмотрели помещения и не обнаружили следов взрывчатых веществ.