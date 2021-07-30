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Анонимы «заминировали» Офис президента Украины

  /   Обновлено: 30 июля 2021 15:18
Происшествия
Анонимы «заминировали» Офис президента Украины
Федеральное агентство новостей  /  Петр Александров

Киев, 30 июля. Полиция Украины проверяет информацию о минировании офиса президента Владимира Зеленского, сообщает издание «Сегодня».

Информации о проведении эвакуации не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Аналогичный инцидент произошел в Керчи. Неизвестные злоумышленники угрожали взорвать здания городской администрации и МВД. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, территорию оцепили. Кинологи с собаками осмотрели помещения и не обнаружили следов взрывчатых веществ.

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