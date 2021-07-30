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Метро в Самаре может прийти к бункеру Сталина
Общество
Метро в Самаре может прийти к бункеру Сталина
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 30 июля. Единственная линия метрополитена в областном центре может быть продлена до площади имени Куйбышева. Это будет возможным, если региону удастся получить средства федерального инфраструктурного кредита.

О подобном намерении зам. главы самарского дептранса Юрий Тапилин сообщил на круглом столе, посвященном проблемам развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

Проект станции «Театральная» существовал в первоначальных планах тогда еще куйбышевского метрополитена, разрабатывавшихся в советские времена. Предполагалось, что метро начнет строиться из исторического центра, и одной из первых станций будет «Театральная» — в районе площади Куйбышева и драматического театра.

Однако затем строительство решили вести из заводских районов, а темпы его были и остаются такими, что за 40 лет построено лишь 10 станций, и то не до конца. Между «Алабинской» и «Российской» осуществляется челночное движение по одному пути, из-за чего интервал между поездами не может быть меньше 10 минут.

В нынешних условиях метростроители мечтают о полноценном открытии «Алабинской» и дальнейшем продлении ветки до станции «Самарская» в районе Самарской площади. Однако транспортники полагают, что в случае получения инфраструктурного кредита можно будет возродить и планы строительства «Театральной».

Бытовали, правда, версии, что метро в центре Самары в 80-е годы прошлого столетия посчитали невозможным по причинам, которые не принято было озвучивать. В частности, ходили слухи, что под площадью Куйбышева располагается масштабная сеть подземных помещений стратегического характера. Позже эти слухи частично подтвердились открытием для публики «бункера Сталина». Сам генералиссимус там никогда не был, но объект реально строился именно для главы государства на случай необходимости эвакуации. Ныне в бункере работает музей, где с экскурсией может побывать любой желающий.

Ранее ФАН сообщал о том, что до конца года будут капитально отремонтированы еще 5 вагонов самарского метро. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

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метро самара общественный транспорт
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