Антироссийские медиа делятся на два вида: предатели и диверсанты. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Бывший главред медиа «Проект» (включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Баданин1 (иностранный агент) покинул Россию, опасаясь возможного уголовного преследования. Вместе с ним это сделал его заместитель Михаил Рубин1 (иностранный агент).

Уже находясь за границей, Баданин заявил, что не собирается возвращаться на Родину. Он также добавил, что намеревается «эвакуировать» из РФ рядовых сотрудников «Проекта».

«Это абсолютно правильное и достоверное понятие, которым он описал грядущую операцию, — заявил Марков. — Действительно, спецслужбы США сейчас начнут эвакуировать свой десант, которому не удалось развить наступление в России. Все эти «Проекты» и подобные ему медиа являются информационно-политическими диверсантами, которые были заброшены врагами РФ на нашу территорию».

При этом, продолжил политолог, участники «проектов» пытались мимикрировать под российских граждан.

«Это все равно что эсесовские подрывники переоделись бы в советскую форму! — возмущен эксперт. — Но наш «СМЕРШ» их разоблачил, нанес огневой удар, и поэтому командование этой вражеской армии «эвакуирует» ее обратно в расположение боевых частей. Ни о каком притеснении средств массовой информации даже речи не идет — это просто разгром инфовойск нашего врага».

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Собеседник ФАН затруднился ответить, как поступит в этой ситуации российское государство: даст ли оно спецслужбам США эвакуировать свою агентуру или «окружит ее и захватит в плен».

«Это ведь очевидно, что, оказавшись за границей, они продолжат вредить нашей стране, — убежден Марков. — Но руководству РФ виднее — как оно решит, так и будет».

Политолог также объяснил, почему государство еще не взялось за «Новую газету» — еще одно медиа, которое, подобно «Проекту», активно продвигает антироссийскую повестку.

«Это все-таки внутригосударственный феномен, зародившийся у нас, в России, — заметил эксперт. — Это наши люди, которые встали на путь предательства и сотрудничества с иноагентами. Коллаборационисты и власовцы! А эти даже никогда и не были россиянами — они вошли на нашу территорию в составе информационно-политических частей СС».

1 Иностранный агент.