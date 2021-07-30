Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 18:22
18:19
Армия
В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работы ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе
18:18
Общество
Хуснуллин поручил сдать последний участок «Тавриды» до назначенного срока
18:18
Общество
Первые бракосочетания состоялись на канатной дороге в Москве
18:16
Политика
Экс-разведчица назвала происходящее в США возвращением в СССР
18:15
Политика
На Украине готовятся к череде увольнений после назначения нового посла США
18:14
Происшествия
Суд в Казани на два месяца арестовал основателя Finiko Доронина
18:13
Экономика
Эксперт Журавлев объяснил, когда следует покупать жилье в Подмосковье
18:12
Армия
Литовкин назвал крайне сомнительной идею строить ракеты Р-27 на Украине
18:08
Происшествия
Предполагаемого поджигателя лесов в Турции едва не линчевали местные жители
18:05
Спорт
Спортсменка Балданова объяснила, почему Мерфи попытался оскорбить россиян на ОИ-2020
Все новости

Политолог Марков сравнил сотрудников «Проекта» с диверсантами из СС
Политика
Политолог Марков сравнил сотрудников «Проекта» с диверсантами из СС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Антироссийские медиа делятся на два вида: предатели и диверсанты. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Бывший главред медиа «Проект» (включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Баданин1 (иностранный агент) покинул Россию, опасаясь возможного уголовного преследования. Вместе с ним это сделал его заместитель Михаил Рубин1 (иностранный агент).

Уже находясь за границей, Баданин заявил, что не собирается возвращаться на Родину. Он также добавил, что намеревается «эвакуировать» из РФ рядовых сотрудников «Проекта».

«Это абсолютно правильное и достоверное понятие, которым он описал грядущую операцию, — заявил Марков. — Действительно, спецслужбы США сейчас начнут эвакуировать свой десант, которому не удалось развить наступление в России. Все эти «Проекты» и подобные ему медиа являются информационно-политическими диверсантами, которые были заброшены врагами РФ на нашу территорию».

При этом, продолжил политолог, участники «проектов» пытались мимикрировать под российских граждан.

«Это все равно что эсесовские подрывники переоделись бы в советскую форму! — возмущен эксперт. — Но наш «СМЕРШ» их разоблачил, нанес огневой удар, и поэтому командование этой вражеской армии «эвакуирует» ее обратно в расположение боевых частей. Ни о каком притеснении средств массовой информации даже речи не идет — это просто разгром инфовойск нашего врага».

Политолог Марков сравнил сотрудников «Проекта» с диверсантами из СС
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

Собеседник ФАН затруднился ответить, как поступит в этой ситуации российское государство: даст ли оно спецслужбам США эвакуировать свою агентуру или «окружит ее и захватит в плен».

«Это ведь очевидно, что, оказавшись за границей, они продолжат вредить нашей стране, — убежден Марков. — Но руководству РФ виднее — как оно решит, так и будет».

Политолог также объяснил, почему государство еще не взялось за «Новую газету» — еще одно медиа, которое, подобно «Проекту», активно продвигает антироссийскую повестку.

«Это все-таки внутригосударственный феномен, зародившийся у нас, в России, — заметил эксперт. — Это наши люди, которые встали на путь предательства и сотрудничества с иноагентами. Коллаборационисты и власовцы! А эти даже никогда и не были россиянами — они вошли на нашу территорию в составе информационно-политических частей СС».

1 Иностранный агент.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Марков сравнил сотрудников «Проекта» с диверсантами из СС
россия рубин марков проект новая газета баданин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru