Предала Родину и мужа: с руки Тихановской пропало обручальное кольцо

Белорусский блогер Сергей Тихановский 7 мая 2020 года заявил о своих намерениях участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты Республики. Однако Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась регистрировать новоиспеченного политика, так как в его документах были обнаружены ошибки. За час до окончания подачи заявлений документы на регистрацию подала его супруга Светлана Тихановская.

Летом прошлого года на даче четы Тихановских сотрудники правоохранительных органов при обыске обнаружили 900 тысяч долларов, после чего Сергей Тихановский был задержан. Сейчас он находится в СИЗО в белорусском городе Жодино. В свою очередь кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская бежала из страны в Прибалтику. Примечательно, Тихановская не раз говорила, что баллотировалась в главы государства ради своего мужа Сергей.

Pr Scr instagram.com / @prezident.sveta

В интервью несостоявшийся белорусский политик неоднократно признавалась в любви к своему супругу и говорила, что никогда не планировала с ним разводиться. Однако любопытные пользователи Сети заметили, что в последнее время с руки Светланы Тихановской пропало обручальное кольцо. Люди предположили, что она подыскивает себе в Европе нового претендента на должность мужа.

Депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал ФАН новость, что с руки Тихановской пропало обручальное кольцо. По его словам, если человек готов предать свою страну, то он может свободно отказаться от любимого человека.