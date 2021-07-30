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Певица Лолита впервые за два года увидела дочь с синдромом Аспергера
Шоу-бизнес
Певица Лолита впервые за два года увидела дочь с синдромом Аспергера
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

София, 30 июля. Известная российская певица Лолита рассказала, что ей удалось встретиться с единственной дочерью Евой Цекало, с которой артистка не виделась последние два года.

Певица показала трогательную встречу со своей 22-летней дочерью с синдромом Аспергера. Вместе с наследницей от брака с продюсером Александром Цекало звезда отдохнула в Болгарии. Она призналась, что причиной их долгой разлуки стали ограничения из-за пандемии коронавируса.

Лолита опубликовала кадры со встречи с дочерью в Instagram. Она объяснила, что долго не могла увидеться с наследницей, так как та учится во Франции и не может часто летать в Россию.

«Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли», — порадовалась звезда.

Артистка заявила, что у них с Евой вышел идеальный отпуск, во время которого ни у кого не было времени снимать видео и сидеть в социальных сетях. Фанаты звезды отметили красоту и юность дочери Лолиты. Сама певица подчеркнула, что за прошедшие два года Цекало сильно подросла.

«Ева очень милая и приятная девушка»;

«Такая взрослая уже»;

«Ваша дочь — красавица!» — отозвались комментаторы в блоге артистки.

В одном из выпусков своего «ДНК-шоу» певица призналась, что ее дочь страдает от синдрома Аспергера, о чем также сообщает «Вечерняя Москва». Лолита подчеркнула, что это заболевание не стоит сравнивать с аутизмом. Недуг Евы Цекало очень редкий и проявляется в виде зацикленности на одном предмете.

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Лолита цекало звезды
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